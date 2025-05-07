Вучич, хоть и не без приключений, но добрался до Москвы

Президент Сербии Александар Вучич днем 7 мая прибыл в Москву, чтобы принять участие в так называемом параде в честь Дня Победы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Вучича в аэропорту встретил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и почетный караул.

Фото: Instagram Вучича

Самолет, доставивший президента Сербии, сначала приземлился в Баку, где ждал разрешения на продолжение полета из-за "боевых действий между Россией и Украиной" – украинских ударных беспилотников в воздушном пространстве РФ и работы ПВО.

По сообщению Кремля, в пятницу он должен встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Поскольку Латвия и Литва запретили пролет самолета с Вучичем через свое воздушное пространство, точно неизвестно, по какому воздушному маршруту он добрался до российской столицы.

Словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.