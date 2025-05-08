Министр Трампа согласен, что Путин – военный преступник, но разговоры с ним нужны
Министр финансов США Скотт Бессент согласился, когда 7 мая его спросили, считает ли он лидера России Владимира Путина военным преступником.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kyiv Independent.
На вопрос конгрессмена-демократа Хуана Варгаса "Считаете ли вы Владимира Путина военным преступником?", Бессент ответил: "Да".
Эти комментарии прозвучали во время выступления Бессента в Конгрессе США и ежегодного показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США.
На вопрос Варгаса: "Вы бы вели переговоры с военным преступником?", Бессент ответил: "Я считаю, что это суть дипломатии – нужно вести переговоры с обеими сторонами".
"Я считаю, что после Второй мировой войны были необходимы переговоры с Японией", – добавил Бессент.
Бессент ранее критически высказывался в отношении украинского руководства, в частности президента Владимира Зеленского. 1 мая Бессент предложил перезагрузить отношения между Украиной и США после подписания 30 апреля двустороннего соглашения о минералах.
Предыдущая администрация во главе с бывшим президентом США Джо Байденом оказала Украине помощь, но ввела "очень слабые" санкции против России, заявил Бессент.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что еще "не теряет оптимизма" относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной и сказал, что Вашингтон сейчас ожидает согласия Украины и России на прямое взаимодействие друг с другом.
Президент США Дональд Трамп считает, что предложение "трехдневного перемирия" от Путина – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.
Также он высказал мнение, что правитель РФ стал более настроенным на заключение мира после недавнего падения цен на нефть.