Міністр Трампа згоден, що Путін – воєнний злочинець, але розмови з ним потрібні

Міністр фінансів США Скотт Бессент погодився, коли 7 травня його запитали, чи вважає він лідера Росії Владіміра Путіна воєнним злочинцем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kyiv Independent.

На запитання конгресмена-демократа Хуана Варгаса "Чи вважаєте ви Владіміра Путіна воєнним злочинцем?", Бессент відповів: "Так".

Ці коментарі пролунали під час виступу Бессента в Конгресі США та щорічного свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників США.

На запитання Варгаса: "Ви б вели переговори з військовим злочинцем?", Бессент відповів: "Я вважаю, що це суть дипломатії – треба вести переговори з обома сторонами".

"Я вважаю, що після Другої світової війни були необхідні переговори з Японією", – додав Бессент.

Бессент раніше критично висловлювався щодо українського керівництва, зокрема президента Володимира Зеленського. 1 травня Бессент запропонував перезавантажити відносини між Україною та США після підписання 30 квітня двосторонньої угоди про мінерали.

Попередня адміністрація на чолі з колишнім президентом США Джо Байденом надала Україні допомогу, але ввела "дуже слабкі" санкції проти Росії, заявив Бессент.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що ще "не втрачає оптимізму" щодо можливості завершити війну між РФ та Україною та сказав, що Вашингтон зараз очікує згоди України і Росії на пряму взаємодію одне з одним.

Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція "триденного перемир’я" від Путіна – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.

Також він висловив думку, що правитель РФ став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.