Наиболее лояльные к Украине страны-члены ЕС не пойдут на блокирование начала переговоров о вступлении с Молдовой отдельно от Украины, если венгерский премьер Виктор Орбан будет и дальше блокировать этот процесс для Киева.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Вето Орбана в пользу Молдовы".

Несмотря на надежды Киева, что "друзья Украины" в ЕС заблокируют разрыв евроинтеграционного "пакета" Украины и Молдовы, источники "ЕвроПравды" в Брюсселе и в столицах признают, что этого не произойдет.

Даже государства, наиболее лояльные к Украине, такие как страны Балтии, готовы встать на сторону Молдовы.

"Мы в сложной ситуации. Да, мы поддерживаем Украину в переговорах и мы знаем, что Украина предпочла бы сохранить действующий пакет. Но мы также являемся сторонниками Молдовы и помогаем им... Мы не будем ветировать начало переговоров с Молдовой", – пояснил чиновник одного из балтийских государств, ответственный за расширение, на условиях анонимности.

Ключевая причина, по которой Молдова получит зеленый свет для переговоров, с Украиной или без – попытки стран ЕС помочь Майе Санду перед парламентскими выборами 28 сентября, результат которых будет определяющим для курса страны и стратегически значимым также для Украины.

В то же время собеседники из дружественных Украине государств отмечают, что готовятся к значительному усилению давления на Венгрию в попытке убедить Орбана отказаться от вето против Украины до саммита ЕС, который пройдет 26-27 июня.

Подробно об этом читайте в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: почему Украина может остаться на обочине движения к членству в ЕС.