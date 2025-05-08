Министры 7 стран Восточной Европы напомнили уроки Второй мировой на фоне переговоров вокруг Украины

Министры иностранных дел стран Балтии, Польши, Чехии, Молдовы и Украины опубликовали совместную колонку, в которой объясняют на примере Второй мировой, какие сценарии завершения российско-украинской войны опасны и неприемлемы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместной гостевой публикации в The New York Times, вышедшей 8 мая.

Министры отметили, что уроки Второй мировой войны особенно важны сейчас, поскольку то, как завершится война между Россией и Украиной, заложит фундамент новой архитектуры безопасности в Европе и мире и увеличит или уменьшит угрозу нового глобального конфликта.

Они назвали текст совместным предупреждением от стран, пострадавших от "Мюнхенского сговора", пакта Молотова-Риббентропа и Ялтинской системы.

Первым выводом министры приводят то, что умиротворение агрессора ведет к большей агрессии, а не к миру – напоминая пример "сдачи" Гитлеру Чехословакии в 1938 году.

"Учитывая этот урок, Украина никогда не согласится с легитимизацией российской оккупации и аннексии любой части своей территории", – отмечают они.

Вторым уроком они называют недопустимость договоренностей крупных геополитических игроков о "сферах влияния", к чему сейчас стремится правительство РФ.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что ни одна третья страна не имеет права вето на выбор союзов и альянсов Украиной или любой другой страной", – отмечают авторы.

Третьим уроком называют необходимость наказания за преступления – отмечая, что отказ России осудить преступления сталинского режима, компенсировать ущерб от оккупации и общее чувство безнаказанности привели к реваншизму и агрессии против Грузии и Украины.

В продолжение этого, министры подчеркнули неприемлемость исторических манипуляций и отметили, что РФ незаслуженно "монополизировала" победу над нацистской Германией, "забыла" о вкладе и жертвах всех других народов в составе СССР и использует свою картинку прошлого для оправдания нынешней войны против Украины и угроз соседям.

"Предстоящий парад 9 мая, на котором Россия ежегодно отмечает победу СССР над нацистской Германией, задуман как прославление этого культа. Путин будет пытаться использовать его для дополнительной мобилизации россиян на войну, укрепления своего режима и создания впечатления, что его международная изоляция слабеет. Мы не должны дать ему достичь этих целей", – отмечают главы МИД.

Они подытоживают выводом, что в нынешней ситуации с безопасностью приходится руководствоваться принципом "Хочешь мира – готовься к войне". Наличие достаточных оборонных возможностей является необходимостью.

Учитывая это, для Украины неприемлемы ограничения вооруженных сил, оборонных способностей или военной помощи партнеров.

"Изучение этих простых, но важных уроков Второй мировой войны имеет решающее значение как для предотвращения Третьей мировой войны, так и для восстановления справедливой международной системы с реальными гарантиями безопасности для мирных демократических государств, которая обеспечивает ответственность агрессоров и их сдерживание... Никогда больше", – подытоживают министры.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, что вторжение РФ в Украину показывает, что Вторая мировая война не является "только историей".

Также 8 мая Сейм Литвы проголосовал за резолюцию, в которой заявил, что не признает захваченные Россией территории Украины российскими "ни де-юре, ни де-факто".