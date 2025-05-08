Трамп сказал, что скоро поговорит с Зеленским о соглашении о недрах

Президент США Дональд Трамп сказал, что планирует 8 мая поговорить с Владимиром Зеленским о соглашении об "экономическом партнерстве", ратифицированном Верховной Радой.

Об этом он сказал в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил журналистам, что США "только что заключили соглашение о редкоземельных металлах с Украиной".

"Оно было полностью ратифицировано и одобрено ее законодательным органом. Мы это ценим. И я поговорю с президентом (Украины. – Ред.) чуть позже", – анонсировал он.

По словам американского лидера, у США теперь есть „доступ к огромному количеству высококачественных редкоземельных металлов".

Верховная Рада в четверг проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко ранее заявила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заработает в течение недель.

Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.