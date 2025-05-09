У Зеленского рассказали о деталях телефонного разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре говорили о уже ратифицированном Украиной "соглашении о недрах" и о "дальнейших усилиях для достижения мира".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике, опубликованном Офисом президента Украины.

Зеленский и Трамп обменялись поздравлениями по случаю Дня победы над нацизмом, а также приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США, известного как "соглашение о недрах".

"Лидеры согласились с важностью этого исторического соглашения, которое открывает много возможностей для Украины и США", – отмечается в коммюнике.

Остальные разговоры касались усилий по достижению мира и „конкретных шагов" для этого.

Как отмечается, Трамп поинтересовался ситуацией на фронте, Зеленский кратко рассказал об этом.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к немедленному 30-дневному прекращению огня и ожидает согласия России с этим предложением. После этого Украина готова перейти к переговорам в любом формате", – говорится в коммюнике.

Отмечается, что лидеры Украины и США согласовали следующие контакты.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после разговора с Зеленским написал в своей соцсети, что "в идеале" хотел бы 30-дневного безусловного перемирия и снова напомнил о возможности новых санкций против России, а также намекнул, что ждет прямых переговоров между РФ и Украиной.

Перед этим Трамп сказал, что предложение "трехдневного перемирия" от Путина – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.

Также он высказал мнение, что правитель РФ стал более настроенным на заключение мира после недавнего падения цен на нефть.