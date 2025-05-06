Трамп говорит, что Путин стал более настроен на мир после падения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин стал более настроен на заключение мира в российско-украинской войне после недавнего падения цен на нефть.

Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Цена на нефть, которая является ключевой для российской экономики, упала примерно на $15 за баррель с начала года. По словам собеседников агентства, страны ОПЕК+ ускорят увеличение добычи нефти.

"Я думаю, что с Россией, с нынешней ценой на нефть – а цена упала, – мы находимся в хорошей позиции для достижения договоренности. Они хотят договориться. Украина хочет договориться. Мы прошли долгий путь, и может произойти что-то... возможно, так и будет", – сказал Трамп.

Как писали накануне, Трамп считает, что предложение Путина о так называемом "трехдневном перемирии" – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.

А в британской разведке считают, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" под празднование 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, в то же время не ухудшая свои позиции на фронте.