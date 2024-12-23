Зеленский и Стармер обсудили усиление сотрудничества в военной сфере

Президент Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о продолжении сотрудничества между странами, в частности: поддержки украинского производства оружия и подготовки украинских военных.

Об этом со ссылкой на заявление украинского президента сообщает "Европейская правда".

Как рассказал Зеленский – в понедельник, 23 ноября, он имел содержательный телефонный разговор со Стармером.

"Сегодня обсудили продолжение нашего сотрудничества. Среди главных тем – поддержка украинского производства оружия, подготовка украинских военных, санкции против теневого танкерного флота России и саммит JEF в Эстонии", – рассказал он.

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Глава государства акцентировал, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества с JEF (странами Объединенного экспедиционного корпуса) и полноправном членстве в организации.

"Также пообщались о соглашении о 100-летнем партнерстве между нашими государствами, работа над подготовкой которого продолжается", – добавил он.

Как сообщалось, Великобритания намерена продолжить операцию Interflex по подготовке украинских военнослужащих на своей территории и в течение всего 2025 года.

Во время недавнего визита министра обороны Великобритании Джона Гили стало известно о пакете военной помощи Украине от Британии общей стоимостью в $286 млн.

Кроме этого, он не исключает, что британские войска могут быть направлены в Украину для проведения учений, поскольку Великобритания стремится взять на себя новую роль лидера поддержки Украины в войне.