Норвегия продолжит помогать с эвакуацией украинских пациентов

Правительство Норвегии решило продлить соглашение с ЕС об эвакуации украинских пациентов до 31 марта 2026 года.

Об этом говорится в сообщении норвежского правительства от 9 мая, пишет "Европейская правда".

В рамках соглашения Норвегия, кроме транспорта для медицинской эвакуации, предоставляет экспертизу и медицинское оборудование, лекарства и другую материальную помощь.

"Операция по медицинской эвакуации является хорошим примером того, как мы можем сотрудничать в наших усилиях по поддержке Украины. Норвежские службы здравоохранения проделали огромную работу, оказав помощь более 450 украинским пациентам, которые получили медицинское лечение в Норвегии. Я рад, что теперь мы сможем продолжать оказывать эту жизненно важную помощь", – заявил министр здравоохранения и социальных услуг Ян Кристиан Вестре.

Норвегия начала транспортировку украинских пациентов весной 2022 года.

С августа 2022 года Норвегия осуществляет регулярные еженедельные рейсы для эвакуации украинских пациентов в страны Европы через Механизм гражданской защиты ЕС.

Многие страны имеют свободные больничные места, но не имеют средств для транспортировки пациентов. Сотрудничество Норвегии с ЕС помогает обеспечить более скоординированное и рациональное использование койко-мест в больницах Европы, что, в свою очередь, снижает нагрузку на систему здравоохранения Украины.

В рамках норвежской операции по воздушной перевозке в Норвегию и другие европейские страны было перевезено около 2 400 пациентов. Более 450 пациентов получили медицинскую помощь в Норвегии.