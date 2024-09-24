В Норвегии выделят $9,5 млн на эвакуацию раненых из Украины в Европу

Норвегия выделит 100 миллионов крон (около $9,5 млн) на продолжение миссии по эвакуации тяжелораненых украинцев для лечения в Европе.

Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре, пишет издание VG, передает "Европейская правда".

По его словам, очень важно доставить некоторых тяжелораненых на лечение.

"У нас есть самолет и экипаж с большим международным признанием, чтобы выполнить эту работу", – заявил он.

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Издание отметило, что с августа 2022 года переоборудованный самолет SAS, своеобразная летающая реанимация, вывозит раненых из Украины на лечение в другие европейские страны. Соглашение между Норвегией и ЕС должно было закончиться в ноябре.

Однако, сейчас Норвегия решила продлить соглашение до апреля следующего года, а расходы составят до 100 млн норвежских крон (около $9,5 млн).

"К сожалению, спрос все еще велик. Именно поэтому мы продолжаем его", – говорит Стьоре.

По его словам, почти половина из тех, кто вылетел из Украины на стационарное лечение, были эвакуированы норвежскими самолетами, а это – 1931 пациент.

Он рассказал, что многие из пациентов имеют онкологические заболевания, ранения, смертельные ожоги и переломы конечностей. Они летят в Польшу, откуда их транспортируют в больницы по всей Европе. 400 пациентов, которые находились на борту самолета Norwegian Medevac, получили лечение в Норвегии.

Ранее правительство Норвегии решило выделить дополнительные 570 млн норвежских крон (48,28 млн евро) в Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU) на закупку дронов и средств противовоздушной обороны.

Перед этим Норвегия уже сделала вклад в закупку средств ПВО, оборудования для разминирования, артиллерийских боеприпасов, транспортных средств, инженерных машин, кранов, запасных частей и оборудования для обслуживания украинских платформ и малых катеров.

Недавно стало известно, что норвежская оружейная компания Nammo передаст Украине лицензию на производство артиллерийских снарядов 155-мм калибра.

20 сентября правительство Норвегии предложило увеличить поддержку Украины на 5 млрд норвежских крон (около 430 млн евро) в этом году и предоставлять не менее 15 млрд норвежских крон (около 1,3 млрд евро) в год до 2030 года.