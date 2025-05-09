Туск раскрыл детали договора с Францией с взаимными гарантиями безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом во Францию обнародовал основные положения польско-французского договора, который будет подписан в пятницу в Нанси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Туск в пятницу отправляется в Нанси, где вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подпишет договор об усиленной дружбе и сотрудничестве. Это первый случай, когда Париж подписывает документ такого уровня со страной, с которой не имеет общей границы.

Во время брифинга перед вылетом во Францию глава польского правительства сказал, что этот документ является договором о дружбе и углубленном сотрудничестве. Он добавил, что договор открывает "очень много возможностей в различных сферах". "Не скрою, что для меня важнейшим вопросом были взаимные гарантии безопасности", – подчеркнул Туск.

"И эта клаузула о взаимной поддержке в случае нападения на одну из наших стран является сущностью этого договора с точки зрения наших интересов", – заявил он.

Глава правительства отметил, что, согласно совместным решениям правительств обеих стран и президента Франции Эмманюэля Макрона, договор должен стать "завершением определенного исторического цикла" все более лучших и "очень дружественных польско-французских отношений", которые до сих пор "не всегда были наполнены содержанием".

"Вместе с президентом Макроном мы будем принимать различные инициативы в пользу справедливого мира в Украине, в пользу укрепления оборонных возможностей всего ЕС и в пользу укрепления обороны европейских границ", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что польско-французские отношения, увенчанные этим договором, будут иметь большое значение также для укрепления европейского Союза.

Он отметил, что обе стороны решили, что "амбициозные цели и добрые намерения", которые сопровождают договор, будут реализованы. Поэтому, добавил премьер-министр, договор будет обязывать к "ежегодным совместным заседаниям правительств Франции и Польши".

Он также объявил о подготовке других документов и решений, которые "превратят эту декларацию в очень практические решения". Премьер-министр отметил, что это также будет касаться "оборонного сотрудничества в оборонной промышленности".

Новый польско-французский договор заменит предыдущее соглашение между Польшей и Францией, подписанное в 1991 году и признанное устаревшим.

Договор должен охватывать, среди прочего, сферы безопасности, обороны, инфраструктуры и энергетики.

Французская дипломатия представила соглашение как "премиальный договор". Она подчеркнула, что новое соглашение будет первым таким соглашением, которое Франция подпишет с государством, которое не является ее соседом.

Дональд Туск во время визита в Нидерланды по случаю 80-летия их освобождения от нацистской оккупации также анонсировал подписание двустороннего соглашения в сфере безопасности и военного сотрудничества.