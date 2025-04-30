Европа будет вынуждена приложить значительные усилия, чтобы отправить в Украину 25 000 военнослужащих для формирования "сил сдерживания", поскольку ее армии не имеют достаточной численности и финансирования.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает The Times, которая получила редкую возможность ознакомиться с переговорами между министрами обороны и военными руководителями Европы, обсуждавшими планы создания "коалиции решительных".

Адмирал Тони Радакин, начальник Генштаба Великобритании, якобы спросил своих коллег с континента, могут ли они собрать 64 000 военнослужащих для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения.

Как стало известно, на встрече в начале этого месяца он заявил, что Великобритания готова направить до 10 000 военнослужащих.

Однако на следующих встречах министры обороны стран Европы заявили, что "нет шансов" достичь такой численности и что даже 25 000 военнослужащих "будет максимальным результатом совместных усилий", как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров в Брюсселе.

Отмечается, что министры обороны выразили обеспокоенность амбициями Великобритании по созданию 64-тысячного контингента на заседании "коалиции решительных" 10 апреля. После заседания коалиции обсуждение продолжилось в Брюсселе в более узком кругу министров обороны, где союзники высказались более откровенно.

Близкие союзники четко выразили свои сомнения министру обороны Великобритании Джону Гилли и отметили, что для удержания войск такого размера в течение двух лет, с учетом ротации, нужно 256 000 военнослужащих.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, как сообщается, сказала своим коллегам: "Россия имеет 800 000 [военнослужащих]. Позвольте мне сказать вам: если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабостью – это слабость".

Один из участников якобы отметил, что было бы проще привлечь к такой задаче специальные силы, поскольку это не требовало бы одобрения парламента.

Эстония и Финляндия, как сообщается, выразили обеспокоенность, что любое развертывание войск "размоет" их собственные пограничные оборонительные силы, а Польша, Испания и Италия четко заявили, что не будут отправлять своих солдат, по словам источника.

"Без участия крупных стран с большим населением это тупик", – добавил источник. Франция заявила, что выделит примерно столько же войск, сколько и Великобритания, то есть от 5 000 до 10 000 солдат.

Второй источник, знакомый с переговорами в Великобритании, сообщил, что Финляндия и Германия также в целом против отправки сухопутных войск, хотя, как известно, Берлин не исключает такого шага.

"Если отбросить эти варианты, откуда взять армию? Без других стран мы останемся без защиты", – отметил источник.

Источник добавил, что британская армия, которая постоянно сокращается, также страдает от нехватки артиллерии и проблем с "обеспечивающими средствами", такими как грузовики для снабжения и другое оборудование, которое они обычно получают от Америки.

Стоит отметить, что указанные обсуждения проходили до сообщений в СМИ о том, что США в частном порядке якобы предложили предоставить гарантии безопасности для "коалиции решительных" в поддержку Украины.

Напомним, представители государств-участников так называемой "коалиции решительных" на встрече в Чехии 25 апреля подтвердили необходимость гарантировать прекращение огня до начала переговоров о более долгосрочном мирном урегулировании.