Высший суд Венгрии отменил запрет полиции на марш против гомофобии

Верховный суд Венгрии отменил запрет на проведение марша против гомофобии и трансфобии в Будапеште, который полиция наложила в соответствии с новыми поправками к Основному закону, где предусмотрена защита детей от "гей-пропаганды".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение суд принял вечером в субботу.

Венгерский Конституционный суд отметил, что полиция Будапешта не объяснила, на каких именно основаниях запрещает марш против гомофобии на основе Основного закона.

"Невозможно установить, какие особые обстоятельства требовали запрета митинга, если две недели назад митинг подобного характера был разрешен и не был признан неконституционным", – отметили судьи.

В связи с этим Конституционный суд Венгрии отменил запрет на проведение марша, а полицию обязали "провести новую процедуру и принять новое решение".

Полиция Будапешта запретила акцию, запланированную на 1 июня, сославшись на новое законодательство, согласно которому подобные собрания "могут быть вредными для детей", а их защита имеет преимущество над правом на свободу собраний.

После этого пять правозащитных организаций, в частности Amnesty International, подали иск в Верховный суд Венгрии против недавно принятого венгерского законодательства, которое дает возможность запрещать прайд-марши ЛГБТ-сообщества.

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