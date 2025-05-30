Правозащитные организации обжалуют в суде запрет прайда в Будапеште

Пять правозащитных организаций, в том числе Amnesty International, подали иск в Верховный суд Венгрии против недавно принятого венгерского законодательства, которое дает возможность запрещать прайд-марши ЛГБТ-сообщества.

Об этом говорится в заявлении Amnesty International, обнародованном в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Парламент Венгрии, где правящая партия "Фидес" имеет большинство, в марте принял законодательные изменения, которые создали юридическую основу для запрета ЛГБТ-собраний и позволили полиции использовать камеры с функцией распознавания лиц для идентификации участников.

В апреле также были внесены изменения в конституцию, согласно которым Венгрия официально признает только два пола – мужской и женский.

Активисты считают, что новые правила фактически равносильны запрету прайдов. Премьер-министр Виктор Орбан, правительство которого придерживается консервативной христианской идеологии, заявил, что организаторам "не стоит даже пытаться" проводить прайд в этом году в Будапеште.

Организации, среди которых Amnesty International, ведущая ЛГБТ-организация Hatter Társaság и группа, организующая прайд в Будапеште, заявили, что марш, запланированный на 28 июня, состоится независимо от решения суда, которое ожидается на следующей неделе.

Иск был подан в четверг после того, как полиция запретила меньшую акцию, запланированную на 1 июня. Полиция, ссылаясь на новое законодательство, заявила, что подобные собрания могут быть вредными для детей, а их защита имеет преимущество над правом на свободу собраний.

"Полиция не предоставила никаких доказательств, почему марш 1 июня или прайд, который считается подобным, могут нарушать права ребенка", – отмечается в заявлении активистов.

Правозащитные организации, которые подают иск в суд, также предложили, чтобы венгерский суд в рамках процедуры предварительного решения обратился в Суд Европейского Союза с вопросом, соответствует ли законодательство о фактическом запрете прайда основным ценностям ЕС и Хартии основных прав.

По данным СМИ, Офис президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен порекомендовал своей команде комиссаров избегать посещения прайда в Будапеште в следующем месяце, чтобы не "провоцировать" правительство Виктора Орбана.

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