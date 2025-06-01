Найвищий суд Угорщини скасував заборону поліції на марш проти гомофобії

Верховний суд Угорщини скасував заборону на проведення маршу проти гомофобії та трансфобії в Будапешті, який поліція наклала відповідно до нових поправок до Основного закону, де передбачений захист дітей від "гей-пропаганди".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення суд ухвалив ввечері в суботу.

Угорський Конституційний суд зауважив, що поліція Будапешта не пояснила, на яких саме підставах забороняє марш проти гомофобії на основі Основного закону.

"Неможливо встановити, які особливі обставини вимагали заборони мітингу, якщо два тижні тому мітинг подібного характеру було дозволено провести і він не був визнаний неконституційним", – зауважили судді.

У звʼязку з цим Конституційний суд Угорщини скасував заборону на проведення маршу, а поліцію зобовʼязали "провести нову процедуру і ухвалити нове рішення".

Поліція Будапешта заборонила акцію, заплановану на 1 червня, посилаючись на нове законодавство, згідно з яким подібні зібрання "можуть бути шкідливими для дітей", а їхній захист має перевагу над правом на свободу зібрань.

Після цього п’ять правозахисних організацій, зокрема Amnesty International, подали позов до Верховного суду Угорщини проти нещодавно ухваленого угорського законодавства, що дає можливість забороняти прайд-марші ЛГБТ-спільноти.

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