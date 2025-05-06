В Румынии временный президент назначил временного премьера

Временный президент Румынии Илие Боложан назначил временного премьер-министра после отставки Марчела Чолаку – им стал министр внутренних дел Каталин Предою.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Боложан назначил министра внутренних дел Каталина Предою временным премьер-министром во вторник, 6 мая. Такое решение было принято после того, как Чолаку подал в отставку с поста премьер-министра накануне.

Фото: Digі24

Указ, подписанный Боложаном 6 мая, гласит, что Предою будет занимать должность временного премьер-министра до формирования нового правительства.

Отмечается, что новоназначенный временный премьер также является временным президентом Национально-либеральной партии.

Ожидается, что он обеспечит руководство исполнительной властью как минимум в течение следующих двух недель.

Напомним, ранее СМИ писали, что временным премьер-министром может стать министр образования Даниэль Давид.

Напомним, 4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион: он набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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