СМИ: украинец, ранивший людей в Амстердаме, был дезертиром и хотел в тюрьму

Подозреваемый в ножевом нападении на площади в Амстердаме в марте – украинский дезертир, который хотел попасть в европейскую тюрьму.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы Nieuwsuur нидерландского вещателя NOS, передает "Европейская правда".

Роман Д., украинец, подозреваемый в ножевом нападении на пять человек в Амстердаме в марте этого года, – 30-летний солдат, который находился на военной службе в Вооруженных силах Украины. Он дезертировал во время отпуска.

Еще до отъезда из Украины он неоднократно выражал желание попасть в европейскую тюрьму, как выяснилось из разговоров Nieuwsuur с бывшими побратимами Романа Д. Прокуратура подозревает украинца в покушении на убийство или убийство с террористической мотивацией.

В январе руководство армии разрешило ему краткосрочный отпуск, поскольку он сказал, что хочет навестить мать в Чехии. Однако он так и не приехал; его мать говорит, что не разговаривала с ним с момента российского вторжения. По ее словам, голландская полиция сообщила ей, что ее сын приехал в Нидерланды непосредственно из Украины.

"Он часто говорил, что хочет убить кого-то в Норвегии, чтобы попасть туда в тюрьму и прожить там остаток жизни", – говорит бывший командир мужа Юрий Малюта. Норвегия известна гуманным режимом в тюрьмах.

"Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение. Он уже давно показывал признаки того, что с его психическим состоянием что-то не так", – рассказал он.

Последний раз Малюта контактировал с Романом Д. в феврале. Тогда Д. сказал ему, что находится в Польше и не вернется в Украину.

После нападения полиция не смогла сразу установить личность Д., поскольку он имел при себе разные документы. Расследование Nieuwsuur показывает, что это были поддельные документы пяти сослуживцев. Они уже дали показания в Министерстве юстиции Украины.

Роман Д. родом из Сартаны в Донецкой области, которая сейчас контролируется Россией. Из-за этого происхождения появились предположения, что нападение с ножом могло быть частью российской операции. Европейские спецслужбы предупреждают, что Россия хочет дестабилизировать западные общества.

Бывшие побратимы Д. скептически относятся к этой теории. "Роман годами воевал против русских, трудно представить, что он мог бы работать на них", – говорит один из них. Однако они не могут полностью исключить такую возможность: "Возможно, с ним связался кто-то из его родного города, кто сейчас работает на россиян".

На вопрос в прокуратуре Нидерландов ответили, что все еще рассматривают все версии.

Роман Д. вступил в ряды украинской армии до мобилизации 2022 года. В 2019 году его назначили в артиллерийское подразделение 503-го батальона, который, среди прочего, участвовал в обороне города Угледар, который был ареной ожесточенных боев, и в окрестностях Херсона.

В 2023 году Роман получил тяжелую черепно-мозговую травму от взрыва гранаты. "Он сказал, что получил сильный удар, часто страдал от головокружения", – рассказал побратим.

Затем его перевели на административную должность, где, по словам военных, он стал все больше изолированным.

Коллеги описывают его как замкнутого, провокативного и переменчивого. Один называет его отшельником, другой говорит, что он постоянно менял свое мнение "и всегда хотел поспорить".

По словам одного из солдат, он был очарован Илоном Маском и биткойнами. По словам другого, Д. заинтересовался радикальным исламом: "Он читал Коран и много говорил об Аллахе. Но это Роман, он быстро увлекается".

Роман Д. впервые появится в суде в начале июля.

Напомним, нападение произошло 27 марта вблизи площади Дам в Амстердаме. Мужчина с ножом набросился на прохожих и ранил пятерых. Нападавшего остановил британский турист – ему удалось прижать того к земле и удерживать так до приезда полиции.

Мэр Амстердама наградила британца за его храбрый поступок и отметила, что он не захотел публично раскрывать свое имя.