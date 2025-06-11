Финляндия вызвала представителя РФ из-за вероятного нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало временного поверенного в делах России в связи с нарушением воздушного пространства страны.

Об этом финскому общественному вещателю Yle сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны, пишет "Европейская правда".

Встреча запланирована на 11 июня, однако подробности пока не разглашаются. Временный поверенный является заместителем посла и исполняет его обязанности в случае отсутствия посла.

Инцидент произошел во вторник, 10 июня, после обеда: российский самолет, предположительно, вошел в воздушное пространство Финляндии над морем у побережья города Порвоо.

Расследованием случая занимается Пограничная служба Финляндии.

Это не первый подобный инцидент в регионе. Финские власти неоднократно заявляли о своей готовности решительно реагировать на любые нарушения своего суверенитета.

Напомним, Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России для объяснений в связи с нарушением воздушного пространства российскими самолетами 23 мая.

Министр обороны Антти Хяккянен тогда заявил, что активность России в Балтийском море явно возросла, что повышает напряженность в регионе.