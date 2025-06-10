Финляндия подозревает российский самолет в нарушении воздушного пространства

Минобороны Финляндии заявило о вероятном нарушении воздушного пространства страны российским самолетом.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Финляндии, передает "Европейская правда".

Российский военный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии вблизи Порвоо во второй половине дня 10 июня 2025 года.

"Расследование подозрения в нарушении воздушного пространства начато немедленно", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Пограничная служба расследует этот случай и предоставит дополнительную информацию по мере продвижения расследования.

Напомним, Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России для объяснений в связи с нарушением воздушного пространства российскими самолетами 23 мая.

Хяккянен тогда заявил, что активность России в Балтийском море явно возросла, что повышает напряженность в регионе.