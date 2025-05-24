В Финляндии прокомментировали рост активности РФ в Балтийском море

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что активность России в Балтийском море явно возросла, что повышает напряженность в регионе.

Об этом он сказал в комментарии Yle, передает "Европейская правда".

Хякканен заявил, что военное присутствие России в Балтийском море – это не новость.

"Новым является то, что Россия охраняет танкеры своего "теневого флота" в узкой части Финского залива. Происходят военные сопровождения и присутствие вооруженных сил. Это совершенно новое развитие событий", – сказал министр.

По словам Хякканена, ситуация с безопасностью Финляндии стабильна. К тому же, страна имеет тесные связи с союзниками по НАТО и администрацией американского президента Дональда Трампа.

"Я не вижу непосредственной угрозы для Финляндии. Но Россия наращивает военный потенциал и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы – это очевидно. Люди могут быть спокойны – несмотря на изменения со стороны России, она просто стала немного более опасным соседом", – добавил он.

Накануне стало известно, что Финляндия проводит расследование в связи с возможным нарушением ее воздушного пространства двумя военными самолетами России.

Также писали, что на прошлой неделе истребители, выполняющие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.