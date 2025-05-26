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МЗС Фінляндії викликало посла РФ через порушення повітряного простору

Новини — Понеділок, 26 травня 2025, 08:41 — Іванна Костіна

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії для пояснень у зв'язку з порушенням повітряного простору російськими літаками 23 травня.

Інформацію про це Yle підтвердили у відділі комунікацій МЗС, передає "Європейська правда".

Два російські військові літаки підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії біля Порвоо. Міністр оборони Антті Хяккянен прокоментував тоді, що підозра в порушенні територіальної цілісності розглядається серйозно.

До Росії буде направлено запит про роз'яснення з цього приводу.

Берегова охорона Фінської затоки розпочала попереднє розслідування інциденту.

Хякканен також заявив, що активність Росії в Балтійському морі явно зросла, що підвищує напруженість у регіоні.

Минулого тижня польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

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Фінляндія
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