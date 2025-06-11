Лидер одной из самых пророссийских стран Европы впервые посетит Украину

Президент Сербии Александар Вучич в среду, 11 июня, отправился в Украину с однодневным визитом.

Об этом проинформировали в пресс-службе сербского президента, информирует "Европейская правда".

Это первый визит Вучича в Украину. Как указано, сербский президент примет участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. По сообщениям сербских СМИ, саммит состоится в Одессе.

Этот визит Вучича, в отличие от других, не был анонсирован, и сербская общественность узнала о нем только после отъезда президента.

Президент Сербии Александар Вучич проводит пророссийскую политику. Сербия остается единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России, несмотря на давление со стороны ЕС. Вучич аргументирует это экономическими потерями и внутриполитическими соображениями.

Вучич вместе со словацким премьером Робертом Фицо стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.

Вучич ранее выражал убеждение, что европейский путь Сербии не пострадает из-за его визита в Москву.

Недавно, после критики РФ, Вучичу пришлось объяснять поставки сербскими компаниями снарядов в Украину через посредников.