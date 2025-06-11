Новый президент Румынии посетит Одессу 11 июня

Президент Румынии Никушор Дан 11 июня в Одессе примет участие в четвертом саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который организует президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал сайт румынского лидера, пишет "Европейская правда".

В заявлении говорится, что 11 июня во время саммита Дан подтвердит приверженность Румынии к продолжению поддержки Украины на всех уровнях, а также участие в усилиях по достижению справедливого и прочного мира, включая восстановление.

Он также подчеркнет важность сохранения единства и согласованного подхода во всем регионе, представленном на саммите, для общей безопасности европейского континента.

Отдельное внимание Дан уделит Черному морю, в частности в контексте безопасности торговых путей.

Во время визита в Одессу президент Никушор Дан также примет участие в трехсторонней встрече Румыния – Молдова – Украина, во время которой с коллегами обсудит важнейшие проекты по инфраструктурному взаимодействию, прежде всего в энергетической сфере, процесс присоединения к Европейскому Союзу и сотрудничество в сфере безопасности.

Этот трехсторонний формат впервые пройдет на самом высоком уровне.

Стоит обратить внимание, что саммит Украина – Юго-Восточная Европа посетит президент Сербии Александар Вучич. Пророссийский лидер этого балканского государства впервые посетит Украину с визитом.

Никушор Дан официально вступил в должность президента 26 мая, а первый свой зарубежный визит совершил в Вильнюс – на саммит стран "Бухарестской девятки" и Северной Европы.