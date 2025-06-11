Новий президент Румунії відвідає Одесу 11 червня

Президент Румунії Нікушор Дан 11 червня в Одесі візьме участь у четвертому саміті Україна – Південно-Східна Європа, який організовує президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у заяві, яку опублікував сайт румунського лідера, пише "Європейська правда".

У заяві йдеться, що 11 червня під час саміту Дан підтвердить прихильність Румунії до продовження підтримки України на всіх рівнях, а також участь у зусиллях щодо досягнення справедливого і тривалого миру, включно з відбудовою.

Він також підкреслить важливість збереження єдності та узгодженого підходу в усьому регіоні, представленому на саміті, задля загальної безпеки європейського континенту.

Окрему увагу Дан приділить Чорному морю, зокрема в контексті безпеки торгівельних шляхів.

Під час візиту до Одеси президент Нікушор Дан також візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія – Молдова – Україна, під час якої з колегами обговорить найважливіші проєкти з інфраструктурної взаємодії, насамперед в енергетичній сфері, процес приєднання до Європейського Союзу та співпрацю у сфері безпеки.

Цей тристоронній формат уперше пройде на найвищому рівні.

Варто звернути увагу, що саміт Україна – Південно-Східна Європа відвідає президент Сербії Александар Вучич. Проросійський лідер цієї балканської держави вперше відвідає Україну з візитом.

Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента 26 травня, а перший свій закордонний візит здійснив до Вільнюса – на саміт країн "Бухарестської девʼятки" та Північної Європи.