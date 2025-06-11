Писториус отверг призывы однопартийцев к пересмотру политики в отношении РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус решительно отверг призывы ведущих политиков своей Социал-демократической партии к изменению политики в отношении России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Писториус заявил, что авторы "Манифеста", текст которого просочился ранее, в своем стремлении к миру отрицают реальность.

"Этот документ является отрицанием реальности. Он злоупотребляет желанием народа нашей страны положить конец ужасной войне в Украине", – сказал Писториус.

Министр четко дал понять, что разделяет стремление к миру. Однако глава России Владимир Путин игнорирует предложения Украины о безоговорочном прекращении огня.

"Он срывает переговоры. А когда все-таки ведет их, то одновременно бомбит города в Украине с еще большей силой и жестокостью", – отметил Писториус.

В мае Борис Писториус заявил, что разговор президента США Дональда Трампа с Путиным продемонстрировал, что Россия не готова идти ни на какие уступки.

Как сообщалось, в Германии вызвал бурную реакцию документ, подписанный более 100 деятелями, связанными с Социал-демократической партией – он касается изменения политики безопасности и обороны и переговоров с Россией.

В документе под названием "Манифест" "мирные круги СДПГ" призывают к переговорам с Россией и прекращению размещения новых американских ракет средней дальности в Германии.