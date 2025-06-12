Госсекретарь США опубликовал официальное поздравление ко Дню России

Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал официальное поздравление ко Дню России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Рубио опубликовала пресс-служба Госдепа 12 июня.

"От имени американского народа хочу поздравить российский народ с Днем России. США планируют и дальше поддерживать российский народ, который сохраняет стремление к лучшему будущему", – говорится в заявлении.

"Также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с РФ для длительного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими государствами", – добавил Рубио.

Напомним, президент США Дональд Трамп говорил, что готов отступить от участия в переговорах между Украиной и РФ, если будет видеть, что прогресса нет.

Трамп также заявлял, что не будет вводить новые санкции против России, потому что, по его мнению, "есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войны против Украины.

А главе Пентагона Питу Хегсету устроили серию неудобных вопросов в Сенате, в том числе о российско-украинской войне.