Трамп не будет вводить новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России.
Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".
Слова Трампа прозвучали после его телефонного разговора с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
В ходе разговора российский правитель снова отверг идею о безусловном прекращении огня в Украине.
В то же время Трамп говорит, что новых санкций против России не будет, поскольку "потому что есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войне против Украины.
"Потому что я считаю, что есть шанс чего-то достичь, а если это сделать (ввести санкции. – Ред.), то ситуация может значительно ухудшиться. Но может наступить момент, когда это произойдет", – отметил он.
Напомним, после разговора с Путиным Трамп также заявлял, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
При этом источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после разговора с Путиным были "неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.