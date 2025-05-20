Трамп говорит, что готов "отступить" от переговоров между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп говорит, что готов "отступить" от участия в переговорах между Украиной и РФ, если будет видеть, что прогресса нет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, его цитирует CNN.

Американский президент рассказал, что во время разговора с хозяином Кремля Владимиром Путиным он спросил, когда тот собирается "положить конец кровопролитию" в Украине.

"Я сказал: "Когда мы положим конец этому кровопролитию, этой кровавой бойне?" Это кровавая бойня, и я верю, что он хочет ее закончить", – отметил он.

При этом президент США также добавил, что если он посчитает, что не может помочь, то "отступит" от переговоров.

По мнению Трампа, в этом вопросе задействованы "очень большие эго".

"Я говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если нет, я просто отступлю, и они будут вынуждены продолжать", – сказал президент.

На вопрос, просил ли он о встрече с Путиным во время телефонного разговора, президент ответил, что "говорил с ним об этом".

Трамп также заявлял, что не будет вводить новые санкции против России, потому что, по его мнению, "есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войне против Украины.

Напомним, после разговора с Путиным Трамп говорил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

При этом источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после разговора с Путиным были "неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.