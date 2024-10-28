Орбан приземлился в Тбилиси

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в понедельник, 28 октября, прибыл в Тбилиси для переговоров с грузинскими властями после спорных парламентских выборов в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Прибытие самолета с Орбаном в Тбилиси транслировали провластные грузинские телеканалы, в частности Imedi, который противопоставил его как "премьера страны, председательствующей в Европейском Союзе".

Фото: Imedi

В аэропорту главу венгерского правительства встретил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили. Затем Орбан отправился в отель Tbilisi Marriott, а далее – встретится с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Ожидается, что оба сделают заявления для СМИ.

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Как отмечает "Эхо Кавказа", в Tbilisi Marriott также проходит встреча грузинской оппозиции с послами западных государств. Но неизвестно, связан ли визит Орбана в отель с этим.

Ранее в ЕС подчеркивали, что премьер Венгрии не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает поездку в Тбилиси.

Стоит отметить, что венгерский премьер Виктор Орбан был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с победой на выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

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