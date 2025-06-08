В Германии хотят установить возрастной ценз для пользователей соцсетей

В Германии министр юстиции Стефани Хюбиг выступила за установление возрастного ограничения для пользователей социальных сетей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Как отметила министр, четкое и, прежде всего, эффективное возрастное ограничение для пользования социальными сетями защищает детей в их частной жизни, а также способствует здоровому развитию.

"Дети и подростки нуждаются в защите, а не в давлении самовыражения", – подчеркнула она.

По мнению Хубиг, это также облегчит жизнь родителям, которым больше не придется ежедневно обсуждать с детьми их деятельность в социальных сетях.

Первый опыт других стран показывает, что такое ограничение положительно сказывается на детях и подростках в школах, добавила она.

Там, по словам Хубиг, становится "меньше издевательств, больше концентрации, более социальное взаимодействие".

Как сообщалось, власти Норвегии предлагают ограничить использование социальных сетей детям до 15 лет.

Кроме того, Франция хочет на уровне ЕС установить минимальный возраст доступа к соцсетям.