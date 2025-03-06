Зеленский провел встречу с новым канцлером Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с новым канцлером Австрии Кристианом Штокером и поздравил его с недавним вступлением в должность.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и гуманитарную и финансовую помощь со стороны Австрии.

Владимир Зеленский и Кристиан Штокер фото: ОПУ

Он отметил, что Украина рассчитывает на совместные усилия для достижения справедливого и прочного мира и надежных гарантий безопасности для Украины и всей Европы.

Во время встречи также обсудили продолжение помощи в гуманитарном разминировании, восстановлении энергетической инфраструктуры, строительстве укрытий в школах и садиках и поддержку инициативы "Продовольствие из Украины".

Зеленский пригласил канцлера Австрии посетить Украину с визитом.

Напомним, 3 марта новое правительство Австрии во главе с канцлером Кристианом Штокером приняло присягу после пятимесячного политического кризиса.

5 марта новый министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и глава МИД Украины Андрей Сибига провели первый телефонный разговор, в котором австрийский дипломат пообещала дальнейшую поддержку.

Подробнее о новом правительстве Австрии читайте в статье Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.