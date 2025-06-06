СМИ анонсировали визит Зеленского в Австрию, лидер ультраправых возмущен

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Австрию в середине июня, что еще до официального подтверждения вызвало возмущение ультраправой Австрийской партии свободы.

Визит Зеленского 16 июня со ссылкой на источники анонсировали, в частности, издания Heute, Kronen Zeitung и Der Standard, сообщает "Европейская правда".

По информации СМИ, запланированы встречи Зеленского с представителями австрийской власти – канцлером Кристианом Штокер и федеральным президентом Александром Ван дер Белленом.

Другие детали визита остаются неизвестными; в правительстве Австрии отказались от комментариев.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения визита, лидер ультраправых Австрии Герберт Кикль уже успел публично возмутиться этим "внешнеполитическим промахом", который, по его мнению, "делает Австрию потенциальной мишенью в случае эскалации".

"Этот визит является еще одним звеном в цепи нарушений нейтралитета и недостоверной политики нейтралитета последних лет. Австрия как нейтральное государство должна быть миротворцем и посредником, а не стороной войны", – считает он.

Отметим, что это станет первым визитом Зеленского в Австрию с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Украинский президент в марте 2023 года выступал в австрийском парламенте по видеосвязи.

Напомним, в марте Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с новым канцлером Австрии Кристианом Штокер.