Португалия досрочно достигнет расходов на оборону в 2% от ВВП

Португалия рассчитывает увеличить свои расходы на оборону до 2% от ВВП в этом году – на четыре года раньше запланированного срока.

Об этом заявил премьер-министр страны Луиш Монтенегру, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Среди 32 членов НАТО Португалия является одной из стран с самыми низкими расходами на оборону: по оценкам правительства, в 2024 году они составили 4,48 млрд евро, или 1,58% ВВП.

Португалия ранее ожидала достичь текущего целевого показателя НАТО в 2% от ВВП к концу 2029 года.

Монтенегру сказал, что новое правоцентристское правительство "в ближайшие дни завершит работу над планом" оборонных инвестиций.

"Я представлю на следующем саммите НАТО достижение цели в 2%, если возможно, уже в 2025 году, с реалистичным планом, который не поставит под угрозу социальные функции (государства) и баланс бюджета", – сказал он.

Как отметил Монтенегру, новые инвестиции будут направлены на развитие "национальных оборонных отраслей и связанных с ними видов деятельности", поскольку правительство хочет "воспользоваться этим увеличением инвестиций для стимулирования экономического роста".

Накануне министр обороны Испании Маргариты Роблес заявила, что ее страна не поддерживает увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп.

Роблес заявила, что Испания придерживается своего плана по расходам на оборону в размере 2% ВВП.

Между тем министр обороны США Пит Хегсет уверен, что члены НАТО поддержат требование американского президента Дональда Трампа по увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП.

Читайте также статью "ЕП" о том, что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге.