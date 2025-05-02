В Португалии после переоценки расходы на оборону в 2024 году выросли на 0,03% ВВП

Расходы Португалии на оборону по итогам 2024 года ориентировочно достигли 1,58% валового внутреннего продукта – несколько больше, чем оценивалось ранее.

Об этом португальское Министерство обороны сообщило в комментарии агентству Bloomberg в пятницу, пишет "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве Португалии, в прошлом году правительство прогнозировало, что расходы на оборону в 2024 году достигнут 1,55% ВВП.

Переоценка означает, что они выросли на 0,03% ВВП, но все равно меньше минимального показателя НАТО в 2% ВВП.

Португалия планировала достичь цели, установленной для членов НАТО, по расходам на оборону в размере 2% ВВП в 2029 году.

Глава португальского правительства Луиш Монтенегру ранее говорил, что Португалия представит план достижения цели НАТО по расходам на оборону, хотя не назвал конкретной даты.

В прошлом году в Португалии анонсировали увеличение зарплат военным, чтобы привлечь новых людей в армию.

Между тем в Альянсе сейчас пытаются удовлетворить требования президента США Дональда Трампа, который требует от всех членов тратить на оборону более 5% ВВП.