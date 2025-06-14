В Германии из-за двух заблудившихся велосипедистов остановили поезд

На немецком острове Рюген, входящем в состав земли Мекленбург-Передняя Померания, ненадолго остановили скоростной поезд из-за пары велосипедистов, которые двигались слишком близко к путям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NDR.

Инцидент произошел в четверг, когда 62-летняя женщина и 58-летний мужчина в послеобеденное время двигались вблизи путей, даже оставили там один из своих электровелосипедов.

Приближающийся поезд был вынужден совершить экстренное торможение.

Двое велосипедистов из Нижней Саксонии, очевидно, не осознавали, что их действия представляют проблему, и после остановки поезда они спросили машиниста о дороге.

В результате о ситуации сообщили в полицию, и против двух велосипедистов было возбуждено уголовное дело за опасное вмешательство в движение поезда.

Поведение велосипедистов привело к задержке четырех региональных поездов, пишет NDR.

На днях сообщалось, что пассажиров скоростного поезда, следовавшего из Мюнхена в Гамбург, персонал высадил на полпути, объяснив это чрезмерной грязью.

Кроме того, немецкую железную дорогу Deutsche Bahn раскритиковали за отмену льготного бронирования конкретных мест для семей.