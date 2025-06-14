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У Німеччині через двох заблукалих велосипедистів зупинили поїзд

Новини — Субота, 14 червня 2025, 16:45 — Олег Павлюк

На німецькому острові Рюген, що входить до складу землі Мекленбург-Передня Померанія, ненадовго зупиняли швидкісний поїзд через пару велосипедистів, які рухались надто близько до колії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NDR.

Інцидент стався в четвер, коли 62-річна жінка та 58-річний чоловік в післяобідній час рухалися поблизу колії, навіть залишили там один зі своїх електровелосипедів.

Поїзд, що наближався, був змушений здійснити екстрене гальмування.

Двоє велосипедистів з Нижньої Саксонії, очевидно, не усвідомлювали, що їхні дії становлять проблему, і після зупинки поїзда вони запитали машиніста про дорогу.

У результаті про ситуацію сповістили поліцію, і проти двох велосипедистів було порушено кримінальну справу за небезпечне втручання в рух поїзда.

Поведінка велосипедистів призвела до затримки чотирьох регіональних поїздів, пише NDR.

Днями повідомлялось, що пасажирів швидкісного поїзда, що прямував з Мюнхена до Гамбурга, персонал висадив на пів дорозі, пояснивши це надмірною брудністю.

Крім того, німецьку залізницю Deutsche Bahn розкритикували за скасування пільгового бронювання конкретних місць для родин.

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