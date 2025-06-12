В Германии пассажиров высадили из поезда, потому что он был "слишком грязный"

Пассажиров скоростного поезда, следовавшего из Мюнхена в Гамбург, персонал высадил на полпути, объяснив это чрезмерной грязью.

Этот инцидент немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn подтвердил в комментарии AFP, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во вторник, когда примерно через час после отправления из Мюнхена в Гамбург пассажирам через громкоговоритель сообщили, что поезд доедет до баварского города Нюрнберг.

"Мы приносим извинения, но мы, как персонал поезда, должны сделать заявление. Этот поезд слишком грязный, чтобы мы могли продолжить путешествие", – говорилось в объявлении.

Представитель Deutsche Bahn сообщил AFP, что компания принесла извинения перед пассажирами, которые пострадали, и в течение часа после высадки пассажиров организовала альтернативный транспорт.

"Поезд случайно был пущен в эксплуатацию без уборки. Это единичный случай, о котором мы глубоко сожалеем. Мы проводим внутреннее расследование, чтобы выяснить, что пошло не так, и предотвратить подобные ошибки в будущем", – сказал перевозчик.

Deutsche Bahn давно является объектом насмешек в Германии из-за постоянных опозданий поездов.

В 2024 году немецкий железнодорожный концерн выплатил рекордные 196,8 миллиона евро в качестве компенсации за опоздания и отмену поездов.