Deutsche Bahn критикуют за отмену льготного бронирования мест для семей

Немецкую железную дорогу Deutsche Bahn раскритиковали за отмену льготного бронирования конкретных мест для семей – однако в компании не собираются отказываться от плана.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Deutsche Bahn с 15 июня отменяет давнюю опцию бронирования билетов на всю семью с фиксированными местами – до 5 билетов за 10,4 евро.

Детям также нужно будет оплачивать резервацию конкретного места, а сама стоимость бронирования возрастет – с 5,2 евро до 5,5 евро во втором классе и до почти 7 евро в первом классе. На практике это означает, что если семья из четырех человек хочет путешествовать рядом, то вместо 10,4 евро нужно будет заплатить 22 евро в одну сторону.

В то же время опция бесплатного проезда для детей в возрасте до 14 лет осталась.

Это объявление спровоцировало волну критики от пассажирских организаций и политиков большинства политсил. Решение компании назвали недружественным к семьям и противоречащим попыткам "пересадить" как можно больше людей с собственных авто на общественный транспорт и поезда.

В Deutsche Bahn защищают свое решение. "В сложной экономической ситуации, в которой мы сейчас находимся, нам нужно делать услуги экономически жизнеспособными", – прокомментировала пресс-секретарь.

Критики этого аргумента говорят, что дополнительный заработок на бронировании мест будет "каплей в море" на фоне финансовых проблем DB и непропорциональным тому удару по имиджу, который компания получила из-за такого шага.

Также на этой неделе сообщали о случае, когда пассажиров высадили из поезда, потому что он был "слишком грязный".

Deutsche Bahn регулярно критикуют за частые опоздания поездов, по этому поводу уже появлялись креативные насмешки. В 2024 году немецкий железнодорожный концерн выплатил рекордные 196,8 млн евро в качестве компенсации за опоздания и отмены поездов.