Удары по Ирану: Британия, ФРГ и Франция призвали к "дипломатическому урегулированию"

Лидеры Великобритании, Германии и Франции во время совместного телефонного разговора в пятницу обсудили последние израильские удары по Ирану и призвали к дипломатическому урегулированию конфликта.

Об этом сообщили пресс-службы лидеров трех стран, пишет "Европейская правда".

Беседа Кира Стармера, Фридриха Мерца и Эмманюэля Макрона, как отмечается, касалась "событий, произошедших на Ближнем Востоке в течение ночи".

"Лидеры обсудили длительную серьезную озабоченность по поводу ядерной программы Ирана и призвали все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации, которая может еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе", – говорится в сообщении.

Они также подтвердили право Израиля на самооборону и "согласились, что дипломатическое урегулирование, а не военные действия, являются путем вперед", добавили в пресс-службе британского премьера.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества человек из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.

В то же время израильские чиновники непублично заявляют, что получили от США зеленый свет на атаки.

После атаки президент Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку, пока "не стало поздно".