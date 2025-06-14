Иран заявляет, что ядерные переговоры с США "бессмысленны" после ударов Израиля
Иран заявил, что дальнейшие ядерные переговоры с США теперь "бессмысленны" после ударов Израиля.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
США и Иран планировали возобновить переговоры в Омане в воскресенье, 15 июня.
Хотя комментарии Багаеи поставили под сомнение возможность их продолжения, он не стал говорить об их отмене.
"Другая сторона сделала то, что делает диалог бессмысленным", – сказал представитель МИД Ирана.
Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
Через 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.
Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.
После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".