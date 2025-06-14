СМИ: спецпосланник Трампа готов встретиться с представителями Ирана для ядерных переговоров

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф готов к встрече с представителями Ирана для продолжения переговоров по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает телеканал CNN, информирует "Европейская правда".

Эта информация появилась на фоне заявления представителя МИД Ирана о том, что после израильских ударов дальнейшие ядерные переговоры с США являются "бессмысленными".

В то же время в Белом доме продолжают утверждать, что президент США Дональд Трамп настроен на спасение ядерных переговоров, шестой раунд которых должен был состояться в воскресенье в столице Омана Маскате.

Источник сообщил CNN накануне, что Виткофф "готов" встретиться с иранскими официальными лицами, когда они будут готовы – будь то в Омане в воскресенье или в какой-то другой день.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Через 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.

После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".