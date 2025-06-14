В порту Амстердама обнаружили спрятанные 4500 кг кокаина

Нидерландские таможенники изъяли в порту Амстердама партию из 4500 килограммов кокаина, которую пытались нелегально перевезти в контейнере.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Наркотики, изъятые в пятницу днем в Амстердаме, были спрятаны в партии древесины в контейнере, прибывшем из Западной Африки.

Таможня решила провести дополнительную проверку груза "на основании анализа рисков". Для этого привлекли служебных собак и сканеры.

В соответствии с законодательством Нидерландов, изъятые наркотики будут уничтожены.

Напомним, в апреле в нескольких супермаркетах в Нидерландах обнаружили пакеты с наркотиками в грузах бананов, прибывших в магазины.

Ранее в нидерландском городе Звейндрехт полиция в ходе расследования дела о наркотиках изъяла 4 килограмма MDMA (экстази), замаскированных под раковину для умывания.