В нескольких супермаркетах Нидерландов нашли наркотики, спрятанные между бананами

В нескольких супермаркетах в Нидерландах за последние дни обнаружили пакеты с наркотиками в грузах бананов, прибывших в магазины.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Случаи произошли в нескольких сумермаркетах в Северном Брабанте в среду и четверг.

Сотрудники обнаружили между бананами пакеты с наркотиками, разделенные на блоки и прикрепленные между фруктами – после чего сообщили в полицию. В одном из случаев подтверждено, что речь идет о кокаине.

В полиции подтвердили, что знают о случаях и наркотики изъяты, но не стали сообщали дополнительные детали.

Это не первые подобные случаи в европейских супермаркетах – так, в немецких магазинах в прошлом году нашли спрятанный среди бананов кокаин на 7 миллионов евро.

Наркотики могут попадать с бананами в магазины из-за того, что наркоторговцы нередко переправляют свой груз в Европу в контейнерах с бананами, а затем местные участники сети забирают для дальнейшего сбыта.