Нидерланды: полиция изъяла 4-килограммовую "раковину", сделанную из экстази
Новости — Пятница, 14 марта 2025, 22:25 —
В нидерландском городе Звейндрехт полиция в ходе расследования дела о наркотиках изъяла 4 килограмма MDMA (экстази), замаскированных под раковину для умывания.
Об этом говорится в сообщении полиции, которое цитирует "Европейская правда".
Сотрудники специализированного подразделения национальной полиции Нидерландов заметили автомобиль, выезжавший из дома в Звейндрехте, остановили его и обнаружили там шесть килограммов амфетамина.
После ареста водителя – 35-летнего мужчины – правоохранители вернулись на исходную позицию патрулирования и заметили 33-летнюю женщину, которая выходила из того же дома с коробкой в руках.
"В коробке было найдено заряженное огнестрельное оружие, как показало дальнейшее расследование. Женщину, вероятно, предупредили после того, как был арестован мужчина", – говорится в сообщении.
В другой коробке, стоявшей рядом с мусорным баком, была упакована "раковина", состоящая из почти четырех килограммов MDMA.
После этого женщину также арестовали. В пятницу, как ожидалось, обоих должны допросить.
Это не первый случай, когда правоохранители в Нидерландах обнаруживают наркотики в неожиданных упаковках.
В прошлом году во время одного из обысков был обнаружен "садовый гном", на самом деле сделанный из почти двух килограммов экстази.
Из MDMA также были сделаны "пасхальные кролики", изъятые в 2023 году на таможенном контроле аэропорта Брюсселя.