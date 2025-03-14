Нидерланды: полиция изъяла 4-килограммовую "раковину", сделанную из экстази

В нидерландском городе Звейндрехт полиция в ходе расследования дела о наркотиках изъяла 4 килограмма MDMA (экстази), замаскированных под раковину для умывания.

Об этом говорится в сообщении полиции, которое цитирует "Европейская правда".

Сотрудники специализированного подразделения национальной полиции Нидерландов заметили автомобиль, выезжавший из дома в Звейндрехте, остановили его и обнаружили там шесть килограммов амфетамина.

После ареста водителя – 35-летнего мужчины – правоохранители вернулись на исходную позицию патрулирования и заметили 33-летнюю женщину, которая выходила из того же дома с коробкой в руках.

"В коробке было найдено заряженное огнестрельное оружие, как показало дальнейшее расследование. Женщину, вероятно, предупредили после того, как был арестован мужчина", – говорится в сообщении.

В другой коробке, стоявшей рядом с мусорным баком, была упакована "раковина", состоящая из почти четырех килограммов MDMA.

Фото: полиция Нидерландов

После этого женщину также арестовали. В пятницу, как ожидалось, обоих должны допросить.

Это не первый случай, когда правоохранители в Нидерландах обнаруживают наркотики в неожиданных упаковках.

В прошлом году во время одного из обысков был обнаружен "садовый гном", на самом деле сделанный из почти двух килограммов экстази.

Из MDMA также были сделаны "пасхальные кролики", изъятые в 2023 году на таможенном контроле аэропорта Брюсселя.