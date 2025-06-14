У порту Амстердама виявили заховані 4500 кг кокаїну

Нідерландські митники вилучили в порту Амстердама партію з 4500 кілограмів кокаїну, яку намагались нелегально перевезти в контейнері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Наркотики, вилучені у пʼятницю вдень в Амстердамі, були заховані в партії деревини в контейнері, що прибув із Західної Африки.

Митниця вирішила провести додаткову перевірку вантажу "на підставі аналізу ризиків". Для цього залучили службових собак і сканери.

Відповідно до законодавства Нідерландів, вилучені наркотики будуть знищені.

Нагадаємо, у квітні у кількох сумермаркетах у Нідерландах виявили пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.

Перед тим у нідерландському місті Звейндрехт поліція під час розслідування справи про наркотики вилучила 4 кілограми MDMA (екстазі), замаскованих під раковину для умивання.