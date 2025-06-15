Германия предлагает Ирану немедленные переговоры по ядерной программе

Германия, Франция и Великобритания готовы провести немедленные переговоры с Ираном по его ядерной программе с целью деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью телеканалу ARD заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, сообщает "Европейская правда".

Вадефуль, который находится с визитом на Ближнем Востоке, заявил, что пытается способствовать деэскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Он отметил, что Тегеран ранее не воспользовался возможностью начать конструктивные переговоры, но надеется, что деэскалация "еще возможна".

"Германия вместе с Францией и Великобританией готовы. Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе. Я надеюсь, что это предложение будет принято", – добавил министр.

По словам Вадефуля, ограничение иранской ядерной программы "также является ключевой предпосылкой для достижения мира в этом конфликте – чтобы Иран не представлял угрозы для региона, для Государства Израиль и для Европы".

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном предупредил об опасности глобального конфликта.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.