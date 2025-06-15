Президент Словакии готовит визит в Украину – в январе он его отменил

Словацкий президент Петер Пеллегрини объявил, что готовится совершить визит в Киев и надеется на его "позитивное содержание".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью STVR, показанном в воскресенье.

Пеллегрини рассказал, что сообщил президенту Владимиру Зеленскому о подготовке визита во время встречи на саммите в Вильнюсе на прошлой неделе.

"(Я. – Ред.) попросил украинскую сторону, возможно, предоставить какой-то смысл, чтобы это не был просто визит вежливости. Чтобы мы также нашли там какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы мы послали такой позитивный сигнал", – сказал он.

Президент Словакии также положительно оценил перспективы развития Украины после завершения боевых действий.

"От этого может выиграть Словакия, которая граничит с Украиной, которая граничит с Европейским Союзом, и это действительно может стать огромным импульсом для устранения региональных различий в Словакии", – отметил Пеллегрини.

Отметим, что впервые о возможности визита в Украину президент Словакии заявил еще в декабре 2024 года. Но в следующем месяце он отменил эти планы, объяснив это прекращением Украиной транзита российского газа.

Перед этим Пеллегрини запомнился утверждением, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира.