Укр Рус Eng

Президент Словакии готовит визит в Украину – в январе он его отменил

Новости — Воскресенье, 15 июня 2025, 15:34 — Олег Павлюк

Словацкий президент Петер Пеллегрини объявил, что готовится совершить визит в Киев и надеется на его "позитивное содержание".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью STVR, показанном в воскресенье.

Пеллегрини рассказал, что сообщил президенту Владимиру Зеленскому о подготовке визита во время встречи на саммите в Вильнюсе на прошлой неделе.

"(Я. – Ред.) попросил украинскую сторону, возможно, предоставить какой-то смысл, чтобы это не был просто визит вежливости. Чтобы мы также нашли там какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы мы послали такой позитивный сигнал", – сказал он.

Президент Словакии также положительно оценил перспективы развития Украины после завершения боевых действий.

"От этого может выиграть Словакия, которая граничит с Украиной, которая граничит с Европейским Союзом, и это действительно может стать огромным импульсом для устранения региональных различий в Словакии", – отметил Пеллегрини.

Отметим, что впервые о возможности визита в Украину президент Словакии заявил еще в декабре 2024 года. Но в следующем месяце он отменил эти планы, объяснив это прекращением Украиной транзита российского газа.

Перед этим Пеллегрини запомнился утверждением, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словакия
Реклама: