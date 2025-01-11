Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев из-за того, что Украина прекратила транзит российского газа, который получала Словакия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Aktuality.

Пеллегрини заявил, что при сложившихся обстоятельствах его поездка в Украину "не является вариантом" на данный момент.

"Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается", – сказал он в эфире STVR.

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"В ситуации, когда украинское правительство и президент решили перекрыть нам поставки газа, они отказываются от его транзита в Словакию, тем самым фундаментально угрожая энергетической безопасности Словакии.

В ситуации, когда украинский парламент принимает закон о запрете транспортировки нефти в Словакию, несмотря на то, что у нас есть действующие контракты, о моей поездке в Украину пока не может быть и речи", – добавил также Пеллегрини.

В декабре словацкий президент заявлял, что рассматривает возможность осуществить визит в Украину в 2025 году. Но он связал свой возможный визит с результатами переговоров по транзиту газа.

А премьер-министр Словакии Роберт Фицо озвучил список угроз в адрес Киева, среди которых – применение вето на решение ЕС по Украине.

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