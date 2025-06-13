СМИ: Нидерланды и Швеция настаивают на санкциях ЕС против министров из Израиля

Швеция и Нидерланды настаивают на том, чтобы Европейский Союз ввел санкции против членов израильского правительства в связи с войной в Газе.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Шведские и нидерландские чиновники на недавней встрече европейских дипломатов выступили за принятие мер против представителей радикального крыла израильского правительства, сообщили источники агентства.

По словам этих источников, обе страны также присоединились к Испании, Финляндии, Люксембургу и Ирландии в призывах к введению дополнительных санкций против поселенцев, которых они считают ответственными за насилие на Западном берегу реки Иордан.

Переговоры состоялись перед тем, как Израиль в пятницу утром нанес воздушные удары по Ирану.

Эти меры будут обсуждены на встрече министров иностранных дел ЕС 23 июня в преддверии саммита лидеров, который состоится в Брюсселе в конце этого месяца.

Хотя большинство стран ЕС в последние недели ужесточили тон в отношении Израиля, призывы к введению карательных мер встречают сопротивление.

По словам лиц, знакомых с ходом дискуссий, французские чиновники утверждают, что санкции будут контрпродуктивными в нынешних условиях. Венгрия также не поддерживает меры.

Источники также добавляют, что Франция, Италия, Бельгия и другие страны выступают за пересмотр Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Соглашение вступило в силу в 2000 году и имеет целью способствовать деловому и политическому сотрудничеству, обязывая обе стороны уважать права человека и демократические принципы.

Во вторник, 10 июня, Великобритания вместе с Норвегией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией объявили санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, обвинив их в "подстрекательстве к экстремистскому насилию" против палестинцев.

Государственный секретарь США Марко Рубио раскритиковал такое решение стран. В своем заявлении он напомнил партнерам, "кто является настоящим врагом".